Giovedì 1 giugno, dalle ore 15 alle 19, la Sala Italia ospita, nell’ambito del percorso di formazione avanzata per l’innovazione di servizi, processi e modelli organizzativi, rivolto a volontari e operatori del terzo settore, cultura e territori – promosso dall’Università di Camerino, dalla Fondazione Carima, dal Centro servizi per il volontariato e da C’Entro Insieme per le Terre del sisma – il seminario dal titolo “Progettazione e marketing territoriale”.

L’incontro sarà tenuto da Alberto Monachesi, progettista di marketing territoriale, giornalista e docente, esperto di comunicazione del territorio, specialista in coaching territoriale, co-founder di Imagina sas, titolare del brand-ombrello Tipicità, che promuove le Marche in Italia e nel mondo.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e adesioni andrea.marconi@unicam.it