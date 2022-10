Era il 7 giugno 2022 quando l’ultimo pallone del campionato di serie C 2021-2022 toccò terra. La partita vedeva la nostra Sios Novavetro contro la Virtus Volley Fano ed era la finale playoff. Costò caro quel pallone ai ragazzi della Sios, visto che decretò la sconfitta e con essa la fine di un sogno lungo 10 mesi che aveva visto i ragazzi gialloblu scalare le classifiche e battere squadre dall’organico ben più fornito.

Dopo 4 lunghi mesi i ragazzi tornano di nuovo in campo per ricominciare a coltivare di nuovo quel sogno interrotto, forse, troppo bruscamente, con la stessa voglia, lo stesso spirito e la stessa passione che li ha sempre contraddistinti e che ha reso la Sios una delle squadre da battere.

Quella squadra che ci ha fatto innamorare, gioire e soffrire, scenderà di nuovo in campo pronta per stupire di nuovo e lo farà con qualche aggiustamento. Gli addii di Amici e Sabbatini sono stati rappezzati dai nuovi arrivati, il centrale Di Felice, il libero Palombarini e l’opposto Petrocchi.

Per il resto tutto il roster è confermato, a partire dalla guida tecnica capeggiata da Adrian Pablo Pasquali e completata da Fabio Broglietti come secondo, fino ad arrivare ai giocatori che hanno difeso con le unghie e con i denti la maglia.

Alla regia troveremo ancora l’attuale icona della pallavolo settempedana, capitan Lorenzo Muscolini, che verrà affiancato dal giovane Kevin Vita. La diagonale verrà completata da Diego Romitelli e dal sempreverde Andrea Petrocchi.

Nel reparto degli schiacciatori, l’esperienza di Gaetano Rizzuto aiuterà a crescere i terribili Gabriele Marinozzi, Lorenzo Plesca e Mattia Belardinelli (attualmente infortunato, a cui auguriamo un enorme in bocca al lupo di pronta guarigione).

Al centro ritroveremo la coppia formata da Diego Boldrini e Ludovico Ferrara, oltre al nuovo Matteo Di Felice, che si opporranno a Tommy Palombarini e all’altro libero Daniele Giorgi, per completare una squadra che per il secondo anno consecutivo vorrà dire la sua.

L’appuntamento del debutto in campionato è per sabato 8 ottobre al palasport Borgo Pintura di Morrovalle, dove Microtel Il Ponte e Sios Novavetro si giocheranno i primi 3 punti della stagione.

