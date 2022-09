Buona la prima! La nuova Settempeda parte con il piede giusto espugnando il “Monaldi” di Porto Recanati con una vittoria con il minimo scarto (0-1) firmata da Andrea Capenti nella parte finale del match che dà tre punti utili per morale, convinzione e autostima. Qualunque esordio è delicato e nasconde sempre delle insidie e questo non era da meno, ma averlo superato così con il bottino pieno era quanto auspicato alla vigilia e rappresenta il miglior inizio possibile di campionato. Partita non bella tecnicamente, con poche chiare occasioni e con diverse imprecisioni, ma combattuta e intensa che ha visto fare meglio nel primo tempo gli arancioni di casa mentre nella ripresa si è vista una Settempeda più convinta e determinata che, anche grazie alla superiorità numerica (dal minuto 32) e al cambio di modulo, ha saputo prendere in mano la situazione fino a trovare il gol decisivo. Settempeda che mette quindi in archivio con soddisfazione questa prima trasferta della stagione, anche se c’è la consapevolezza di dover lavorare per migliorare e crescere sul piano del gioco e dell’amalgama, ma lo si potrà senz’altro fare con serenità e con la forza data da una vittoria importante. Prossima sfida, esordio casalingo, contro il Caldarola (sabato 1 ottobre ore 15.30).

La cronaca

E’ la giornata d’avvio del girone C di Prima Categoria che propone per la Settempeda l’insidiosa trasferta sul campo del Porto Recanati. La squadra di casa, scesa dalla Promozione, è stata affidata a Giuliano Fondati che per l’esordio casalingo vara un 4-4-2 così composto: in porta Piangerelli; difesa con Angelici, Pagliarini, Negretti e Durazzi; cantrocampo con capitan Leonardi, Petrini, Bibini e Agostinelli; di punta Sampaolesi e Cammertoni. Risponde Emanuele Ruggeri, che deve rinunciare agli squalificati Verdolini e Forresi, con il 4-3-1-2 che presenta sei tra i nuovi arrivi ed è composto da capitan Caracci fra i pali; Tabarretti e Mariani terzini; Campilia e Bucarelli centrali; Silla in cabina di regia con mezzali Lleshi e Minnucci; Quadrini sulla trequarti; coppia d’attacco Ulissi e Capenti. Le prime fasi del match mostrano un Porto Recanati ben organizzato e che sembra disposto a fare la partita mentre la Settempeda è un po’ contratta. Al 16’ sugli sviluppi di una punizione Leonardi devia di testa davanti alla porta dove Bibini gira debolmente rendendo semplice l’intervento per Caracci. Al 20’ la replica biancorossa per poco non è fatale ai locali: Silla serve Quadrini che scatta verso l’area e poi serve di esterno verso destra un pallone comodo per il libero Ulissi che prende la mira e poi calcia quasi a colpo sicuro con tutta la porta davanti, ma un difensore si oppone in scivolata. Sul ribaltamento di fronte gli ospiti rischiano grosso in seguito all’intervento in scivolata in piena area di Bucarelli, peraltro già ammonito, su Agostinelli lanciato in velocità. Sembrano poter esserci gli estremi per il rigore, ma l’arbitro Cesca non è di questo avviso e lascia giocare. Al 35’ lo specialista Bibini calcia una punizione sopra la barriera che Caracci devia in tuffo. Poco prima dell’intervallo il Porto Recanati sfiora il vantaggio: il solito sgusciante Agostinelli8il migliore dei suoi)batte dal limite, Caracci mette in angolo. Dal corner il pallone spiove davanti alla porta dove il capitano biancorosso esce con la palla che ha una strana parabola che la porta a ricadere verso la porta vuota dando la sensazione di poter entrare, ma ci pensa Minnucci ad evitare il gol con un intervento miracoloso in scivolata che toglie la sfera dalla linea. Non è finita perché dal corner che ne scaturisce gli arancioni vanno al tiro con Leonardi, fuori di poco, dopo una respinta di Mariani appostato nell’area piccola. Al via del secondo tempo nella Settempeda c’è Rossi, al posto dell’acciaccato Minnucci, che si piazza in mezzo al centrocampo con Silla interno. Il primo tentativo è di Leonardi che scarica un destro potente da dentro i sedici metri con Caracci pronto nella ribattuta a mani aperte. La Settempeda lentamente viene fuori guadagnando campo e mostrandosi più compatta grazie anche all’utilizzo del 4-4-2(fuori Lleshi per Kheder che va sulla sinistra con Quadrini a destra). Al minuto 32 episodio importante e determinante ai fini dell’esito del match: Negretti entra su Ulissi a metà campo vicino alla linea laterale con l’arbitro che estrae il giallo. Per il centrale di difesa è il secondo e di conseguenza arriva il rosso e l’espulsione. Biancorossi con l’uomo in più e con una grossa chance da sfruttare. Passano cinque minuti e la Settempeda non si lascia scappare l’occasione andando a sbloccare la sfida: bella l’azione che porta al cross da sinistra Kheder con palla che arriva dalla parte opposta dove Mariani colpisce al volo trovando Ulissi che devia di sinistro verso la porta dando la possibilità di intervenire a Capenti che con un guizzo puntuale da rapinatore d’area tocca sotto la traversa anticipando difensori e portiere. 0-1. Esultano tutti, tifosi e squadra, in particolare il numero 10 che con uno scatto degno di nota corre sotto la tribuna per festeggiare dove sono i Boys settempedani. Il finale vede il Porto Recanati tentare qualche sortita, ma mancano le forze e la vitalità del primo tempo tanto che i biancorossi controllano con calma e lucidità senza correre rischi a parte un paio di tentativi dalla distanza che per Caracci(inappuntabile per tutti i 90’ sia tra i pali che nelle tante uscite che ha dovuto fare)sono interventi di normale amministrazione. E’ la Settempeda invece ad avere l’occasione giusta per il raddoppio in pieno recupero: Panicari(entrato da poco per Capenti) mette da destra un invitante pallone per Quadrini che scatta indisturbato fin dentro l’area ma fallisce il sinistro in corsa che termina alto. Si chiude qua con il successo dei ragazzi di Ruggeri che sembra poter essere un ottimo punto di partenza e di buon auspicio per la stagione appena iniziata.

Il tabellino

PORTO RECANATI-SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: st 38’ Capenti

PORTO RECANATI: Piangerelli, Angelici, Durazzi, Petrini(41’st Carnevalini), Pagliarini, Negretti, Leonardi, Bibini, Sampaolesi, Cammertoni(1’st Filippetti), Agostinelli(33’st Lucchetti). A disp. Dhaouadi, Scoppa, Caruso, Stacchiotti, Giri, Nika. All. Fondati

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti(27’st Granili), Mariani, Silla, Campilia, Bucarelli, Minnucci(1’st Rossi), Lleshi(13’st Kheder), Ulissi, Capenti(41’st Panicari), Quadrini. A disp. Palazzetti, Latini, Broglia, Codoni, Sfrappini. All. Ruggeri

ARBITRO: Cesca di Macerata

NOTE: espulso 32’ st Negretti per doppia ammonizione. Ammoniti: Cammertoni, Petrini, Bucarelli, Mariani, Rossi. Angoli: 7-1. Recupero: pt 3’, st 5’

Roberto Pellegrino