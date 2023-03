La 4^ C dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” sfiora il podio al Premio letterario internazionale “L’Allorino di Dante”, edizione 2023, riservato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie.

E’ stata senza dubbio una giornata indimenticabile per gli alunni della classe 4^ C della Primaria D’Alessandro quella di domenica 26 marzo che li ha visti partecipare a Ravenna alla premiazione dei finalisti del concorso “L’Allorino di Dante” organizzato dall’associazione Rinascimento poetico insieme al Centro Dantesco di Ravenna e al quale ha collaborato anche Giunti Scuola.

La manifestazione ha avuto luogo nella basilica di San Francesco, chiesa di Dante, a fianco della sua tomba e nei pressi di casa Alighieri.

Un’emozione fortissima quando i bambini presenti hanno realizzato, man mano che la giuria chiamava gli oltre 19 finalisti selezionati su oltre 1.000 componimenti arrivati da tutta Italia, come ha affermato in apertura lo speaker, di essersi piazzati al quarto posto, a una distanza irrisoria dal podio.

Chiamati dalla giuria dell’Allorino di Dante, composta dalla coordinatrice Elisabetta Pamela Petrolati e dalle rappresentanti di Giunti Scuola, Manuela Mancioppi e Chiara Materassi con Francesca Tomasini e Luca Isoardo, affiancata da due personalità internazionali – Mark Lipman, poeta, editore e attivista statunitense e Eliran Dayan, imprenditore, grafico, scrittore, poeta ed editore israeliano – hanno letto emozionati la loro creazione, davanti a una vasta platea che ha tributato loro un forte applauso.

La poesia presentata è nata in classe, nei laboratori di scrittura creativa collettiva proposti dall’ insegnante Alessandra Aronne che, visto il buon risultato ottenuto, ha pensato bene di inviarla al concorso.

Incoronati con l’alloro hanno ricevuto l’attestato di finalisti con segnalazione speciale di merito per l’opera collettiva dal titolo “Una domanda da farsi” e un libro per la classe.

Un’attività scolastica condivisa non solo in aula, ma con tantissimi altri bambini, la basilica era gremita, provenienti anche da realtà molto lontane, che hanno lavorato sullo stesso tema “la pace”, ascoltare le loro composizioni, discuterne criticamente e apprezzare o ricercare affinità che accomunano le riflessioni espresse in versi, vedere la partecipazione di autorità del mondo della cultura e dei tanti genitori e insegnanti accompagnatori, ha fatto capire alla classe la concretezza del lavoro fatto a scuola e come hanno detto, questo speriamo sia solo l’inizio.

Complimenti, dunque, alla classe 4^C!