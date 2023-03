E’ stato recuperato da due autogru del soccorso stradale F.lli Zallocco di Loreto, che hanno lavorato con la collaborazione dei vigili del fuoco, l’automezzo pesante, un camion frigo Mercedes Actros, finito fuori dalla sede stradale e volato giù dal ponte sul fosso dell’Intagliata all’altezza del chilometro 56 + 200 della strada “Septempedana”. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 5.30.

L’autista del mezzo è rimasto sospeso nel vuoto dopo aver sfondato la balaustra in ferro posta a protezione del ponte per poi volare giù nel vuoto per circa 6 – 7 metri. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. Fortunatamente, vista anche l’ora, al momento del sinistro non stavano transitando pedoni sul marciapiede né altri mezzi lungo la “361”.

L’autocarro, di proprietà di una cooperativa specializzata nella logistica e nel trasporto agroalimentare di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, era partito stamattina all’alba da Forlì e avrebbe dovuto consegnare, primo scarico della giornata, frutta, verdura e pesce nel punto vendita Coop di via Virgilio da San Severino.

Procedendo in direzione Castelraimondo il mezzo, dopo aver attraversato il ponte, avrebbe dovuto svoltare in via Settempeda e proseguire nel percorso urbano. Nonostante il volo nel fossato sottostante, che sulle prime aveva fatto temere per il peggio, il conducente ha fortunatamente riportato ferite non serie ed è rimasto sempre cosciente, seppur sia stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal mezzo.

Consegnato al personale medico e paramedico di un’ambulanza del servizio di pronta emergenza sanitaria partita dall’ospedale cittadino, l’autista è stato poi stabilizzato e successivamente trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto anche la polizia locale per regolamentare la viabilità che resta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti hanno predisposto immediatamente una serie di deviazioni insieme al personale del servizio Segnaletica del Comune.

La circolazione urbana ha inevitabilmente registrato disagi nonostante il grandissimo lavoro per regolamentarla da parte della polizia locale che ha trovato supporto nei volontari del gruppo comunale di Protezione civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo.