Incidente questa mattina intorno alle ore 5.30 sulla strada 361 “Septempedana” all’altezza del chilometro 56 + 200. Un automezzo pesante Mercedes, un camion frigo di una società di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, è finito contro la balaustra di protezione sul ponte dell’Intagliata terminando la corsa nel fossato sottostante.

Grave il conducente trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale per regolamentare la viabilità chiusa in entrambe i sensi di marcia. Sono state predisposte deviazioni alternative anche per il traffico urbano che ha subito rallentamenti. Un autogru dei vigli del fuoco ha tentato di recuperare il mezzo. Una seconda autogru di un’impresa privata è giunta a supporto delle operazioni di ripristino che si preannunciano lunghe e difficili.

Per le opportune verifiche sono già al lavoro i tecnici dell’Anas.