Cede nel finale il Serralta di fronte alla capolista del girone Camerino Castelraimondo dopo aver giocato alla pari per tutta la prima frazione, aver condotto per più di un’ora il match grazie alla prodezza di Bambozzi e aver resistito a lungo con l’uomo in meno (espulso Paciaroni al minuto 46 del primo tempo). Nell’ultima parte della sfida i gialloblù sono inevitabilmente calati subendo il ritorno dei locali che sono riusciti a ribaltare il punteggio conquistando tre punti preziosi per la corsa al successo finale. Per i settempedani, invece, una frenata nella lotta play off che poteva essere messa in preventivo, ma la realtà dei fatti lascia un po’ di recriminazioni (come d’altronde avvenne all’andata) perché poteva andare diversamente se si fosse giocato undici contro undici e, soprattutto, se mister Palazzi avesse potuto fare scelte non obbligate e dettate dall’emergenza infortuni (out molti titolari). Peccato, dunque, non aver fatto punti, ma resta la sensazione di aver disputato una buonissima partita che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni. Bene tutta la squadra per impegno e sacrificio con citazione per Bambozzi, autore di un gol da altre categorie, e per il neo portiere Piermartiri che si è disimpegnato al meglio. Venerdì sfida casalinga contro la Corridoniense.

La cronaca

Il Serralta va a Camerino per sfidare la prima della classe. Gialloblù incerottati per via delle numerose assenze (Tommaso Vissani, Pelagalli, Cingolani, Valenti, Elisei, Panzarani, con quest’ultimo ko nel riscaldamento) e quindi con formazione rimaneggiata. Dopo una fase di studio il primo episodio vede Piermartiri, al debutto fra i pali settempedani, uscire benissimo sui piedi di Micarelli lanciato in area. Al 21’ il match si sblocca. Bambozzi compie una vera magia balistica con un destro dal limite che assume una traiettoria perfetta con la palla che scende in diagonale verso il palo lontano e finisce sotto l’incrocio. Prodezza che dà fiducia e slancio al Serralta che al 30’ sfiora il raddoppio: mischia in area che porta Bambozzi al tiro da centro area ma il rasoterra non è sufficientemente potente e preciso e viene bloccato da Pierri. Sul capovolgimento di fronte il Camerino Castelraimondo è pericoloso con Micucci che si trova davanti alla porta e calcia rasoterra con Piermartiri bravo a respingere di piede. Al 45’ un lungo lancio pesca Giovanni Cesari libero in area che tenta una deviazione volante molto complicata con pallone che finisce sopra la traversa. Poco prima del riposo ecco l’episodio determinante. Paciaroni va in scivolata su di un avversario commettendo un normale fallo di gioco, almeno così è sembrato, che però l’arbitro Mastrocola ritiene pericoloso tanto da estrarre il rosso diretto(in precedenza mister Palazzi era stato allontanato dalla panchina con un altro rosso). Serralta che dovrà affrontare in inferiorità numerica tutto il secondo tempo. Inizia un’altra gara con i locali protesi in avanti e ospiti impegnati a chiudere i varchi con una difesa serrata. Per un lungo periodo il Camerino Castelraimondo non riescde a rendersi pericoloso e il Serralta tiene botta al meglio. Alla lunga, però, i gialloblù pagano dal punto di vista atletico gli sforzi fatti per compensare l’uomo in meno e pagano dazio al minuto 28. Bravetti avanza palla al piede fino al limite per poi scaricare un gran tiro che entra sotto l’incrocio dei pali. Passano due minuti e la capolista ribalta il risultato: angolo da sinistra con deviazione di testa puntuale e precisa di Rossetti che vale il 2-1. Il Serralta non riesce a reagire e non trova il modo di impensierire i rivali che, al novantesimo, trovano il tris. Punizione dal limite che Bravetti piazza sotto la traversa cogliendo la doppietta personale. Finisce qui con i camerti che festeggiano per un successo difficile che li mantiene al primo posto.

Formazioni

CAMERINO CASTELRAIMONDO: Pierri, Severini, Giacobbi, Bravetti, Rivelli, Rossetti, Cesari Giovanni, Palazzi, Cesari Stefano, Micarelli, Micucci. All. Micarelli Giorgio

SERRALTA: Piermartiri, Paciaroni, Baruni Roland, Lambertucci, Magnapane, Sparvoli, Moretti, Bambozzi, Bernabei (52’ Cappellacci), Vissani Enrico, Rapaccioni (75’ Pinkowski). A disp. Spadoni, Magarelli, Baruni Qazim, Panzarani, Ribichini, Valenti, Cambriani. All. Palazzi