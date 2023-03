Il vento forte di queste ore ha provocato problemi e danni sul territorio. Diversi i rami spezzati caduti a terra e i segnali stradali divelti. Il vento ha anche fatto schiantare al suolo un albero in via Del Vallato, a uno degli ingressi della città bloccando la circolazione per un paio d’ore.

Le raffiche hanno danneggiato anche una barriera fonoassorbente a confine tra il villaggio terremotati “Campagnano”, nel rione San Michele, e un autolavaggio a gettoni, lungo la strada provinciale 127 per Tolentino. Sul posto gli operai dell’ufficio Manutenzioni che hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura.

Per quanto riguarda, invece, via del Vallato, la circolazione è stata ripristinata dopo il lavoro di uomini e mezzi dell’ufficio Manutenzioni del Comune, intervenuti questa mattina, intorno alle 7.45, per rimuovere un albero caduto sulla sede stradale. Il cedimento della pianta, una quercia di medie dimensioni, ha ostruito il passaggio sia agli automezzi che ai pedoni. Sul posto anche la Polizia locale per le necessarie deviazioni.