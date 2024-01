Biblioteca: Davide Giuliodori parla della sua raccolta poetica “Cuore ombreggiato”

La biblioteca comunale “Antolisei” torna a proporre un altro appuntamento con la rassegna “Voci tra i Libri”, che si svolge tutti i secondi mercoledì di ogni mese a Palazzo dei Governatori. L’iniziativa, promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, presenterà la raccolta poetica di Davide Giuliodori dal titolo “Cuore ombreggiato”.

L’appuntamento è per mercoledì 10 gennaio, alle ore 17. A condurre l’incontro sarà il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni. L’ingresso è libero.

Il cuore, richiamato nel titolo, si lega profondamente a quelle liriche, un paio in particolare, che hanno a che vedere con un’accensione emozionale, una vera infatuazione, per una giovane donna incontrata in biblioteca. Giuliodori consegna al lettore la sua prima raccolta di versi sotto il titolo di “Cuore ombreggiato”, appunto, quel cuore forse in parte scalfito dalla non realizzazione dell’amore verso la donna a cui aspirava e la sua è una poesia variegata per temi e forme che nasce in un parto tra gli “albori di radici, protese verso sogni, come aquiloni verso il cielo”.