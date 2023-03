L’attesa è finita e finalmente il Serralta può festeggiare per la prima vittoria in campionato. Dopo venti sconfitte ecco i primi punti in stagione al ventunesimo turno per un successo che cancella quel “brutto” zero in classifica. L’impresa i gialloblù l’hanno fatta in quel di Loro Piceno andando ad espugnare il campo del Castrum Lauri per 3-1 contro una formazione in piena corsa play off e dunque in un impegno sulla carta complicato. Pur con il pronostico a sfavore, il Serralta ha portato in campo la prestazione perfetta sotto il profilo dell’atteggiamento, della concentrazione e dell’organizzazione. Una vera prova di squadra che ha colto di sorpresa i locali che magari si aspettavano una sfida semplice vista la differenza in classifica e giocando probabilmente con troppa superficialità sono stati puniti dalla grinta e dall’applicazione dei settempedani.

Tutte qualità sulle quali ha puntato Andrea Gentilucci che, dopo essere arrivato in panchina da vice, ha preso le redini del gruppo subentrando a Silvio Marrocchi che da qualche giorno non è più l’allenatore. Dopo essere andati al riposo sull’1-1 (rete di Paciaroni), i ragazzi settempedani hanno saputo giocare una ripresa perfetta sfruttando con cinismo le ripartenze chiudendo i conti grazie ai gol di Piccinini e del giovanissimo Zagaglia, classe 2005 e unico nato a Serralta presente in rosa. Sull’onda emotiva della vittoria i gialloblù saranno chiamati subito a un altro durissimo banco di prova rappresentato dal Gagliole, terzo in classifica, che arriverà al Palas Ciarapica per dar vita ad un derby interessante (venerdì 10 marzo, ore 22).

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Gouveia Gustavo, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Bajrami, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino