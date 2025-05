Una mattina in biblioteca dedicata all’Italiano, all’integrazione e all’inclusione

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, in collaborazione con l’associazione Sognalibro, invita bambini e bambine, italiani e di lingua straniera, a trascorrere un’altra mattinata all’insegna della scoperta e del gioco con la lingua italiana. L’iniziativa, che fa parte della rassegna dal titolo “Come suona la tua lingua? Ascolta la mia…”, si terrà sabato 24 maggio, a partire dalle ore 10, a palazzo Governatori in via Cesare Battisti.

L’evento promette un altro coinvolgente incontro di storie, musica e giochi linguistici pensati per favorire l’interazione e l’apprendimento in un ambiente divertente e accogliente. L’obiettivo è quello di celebrare la ricchezza della lingua italiana e promuovere l’inclusione, offrendo un’opportunità di scambio culturale e linguistico per i bambini di diverse provenienze.

L’associazione Sognalibro, nota per le sue attività di promozione della lettura e per l’organizzazione di eventi culturali dedicati all’infanzia, condurrà i partecipanti attraverso un percorso ludico ed educativo. Le attività proposte stimoleranno la curiosità verso la lingua italiana, facilitando l’acquisizione di nuove parole e la comprensione attraverso l’ascolto, il gioco e la creatività.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla biblioteca per la valorizzazione della lettura e per l’apertura a diverse culture, rappresentando un’occasione preziosa per la comunità locale e per i nuovi arrivati di incontrarsi e condividere esperienze linguistiche in un contesto stimolante.

L’ingresso è libero.