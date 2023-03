Ottavo e ultimo appuntamento alla rassegna cinematografica al Cinema San Paolo: giovedì 2 e venerdì 3 marzo, alle ore 21, sarà proiettato il nuovo film di Steven Spielberg The Fabelmans, con Gabriel LaBelle, Paul Dano, Michelle Williams, Seth Rogen e Judd Hirsch.

Il film è già stato premiato ai Golden Globe 2023 (“Miglior film drammatico” e “Miglior regista”) ed è in corsa agli Oscar per numerose categorie tra le quali “Miglior film”, “Miglior regista”, “Miglior attrice protagonista” (Michelle Williams) e “Miglior attore non protagonista” (Judd Hirsch).

Di seguito, la recensione pubblicata da “Il Settempedano”: