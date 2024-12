Mister Fabrizio Castori sale in cattedra all’Università di Macerata

Mister Fabrizio Castori è stato invitato dall’Università di Macerata, dipartimento di Giurisprudenza, a tenere una lezione sul complesso “Rapporto tra Direttore sportivo e Allenatore di squadra di calcio”. L’evento si è svolto nell’Auditorium dell’ateneo maceratese in via Padre Matteo Ricci nel centro storico del nostro capoluogo di provincia lunedì 2 dicembre.

L’incontro è stato introdotto e moderato dal professor Stefano Pollastrelli e ha visto la partecipazione dell’intero staff di Castori, compreso il suo vice storico Riccardo Bocchini e le altre figure come Carlo Pescosolido, Tommaso Marolda e il match analyst Marco Castori.

Non ho voluto mancare per due motivi ben precisi.

Il primo per assistere in prima persona alla “performance” di Fabrizio in un ambito diverso e ben lontano dal suo habitat naturale, che è il campo di calcio.

Il secondo è che ho voluto verificare di persona come viene recepito dalla cultura universitaria e come si può conciliare uno sport come il calcio e le sue tematiche, che io considero un’eccellente scuola di vita, come fattore sociale ed educativo: cose che non sempre vengono così percepite da tutti.

Il risultato si è rivelato eccellente.

Il mister all’inizio è apparso leggermente impacciato, ma quasi subito ha posto la situazione sotto controllo, con la sua personalità e come avviene solitamente in panchina. Con il prezioso supporto tecnico delle “slides” ha dapprima concettualmente illustrato le varie tematiche a livello teorico, poi ha tirato fuori la pratica, con esempi vissuti direttamente da lui ed estrapolati dalla sua lunghissima e incredibile carriera (931 gare coi professionisti e 518 coi dilettanti per un totale di 1.449 gare, secondo una mia recente ricerca).

Gli aneddoti citati di volta in volta col suo modo molto colorito, ma pertinente e realistico, hanno reso la relazione – coadiuvata di tanto in tanto dal suo staff – molto piacevole e scorrevole. Sono stati toccati anche argomenti collegati, come il rapporto tra il presidente, i dirigenti e altre figure interne alla società e l’allenatore stesso. Non potevano certo mancare la spiegazione e l’analisi dei ruoli delle singole figure, coi loro compiti più peculiari e specifici, del suo e in generale di uno staff, di cui ha oggi necessità un allenatore di calcio per svolgere in modo completo e ottimale il suo compito. Relazioni e lezioni molto interessanti e complete su ogni singolo aspetto del ruolo dell’allenatore di calcio e del suo staff, seguite con grande attenzione dalla platea formata nella maggior parte da addetti ai lavori.

Per un impegno personale mi sono dovuto perdere l’ultimissima parte del programma, ma posso affermare senza ombra di dubbio che Fabrizio abbia superato a pieni voti, magari anche con la lode, questa “partita” giocata in un ambiente che potrebbe sembrare un po’ lontano, ma molto ricettivo ed interessato alle tematiche proposte ed al modo in cui sono state poste in essere.

Gabriele Cipolletta