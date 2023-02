Alberto Pilato, eletto con la lista civica “Insieme per San Severino”, lascia il Consiglio comunale.

Ecco la sua nota.

“Per sopraggiunti motivi di carattere professionale ho maturato la decisione di lasciare la carica di consigliere comunale. Mi rincresce doverlo fare, ma crescenti impegni di lavoro e familiari mi impediscono di svolgere l’attività politico-amministrativa con l’energia necessaria che il compito richiede, e che penso di aver sempre mostrato nei mandati elettorali finora assunti. Ringrazio e saluto i colleghi consiglieri, a cominciare ovviamente da quelli della mia lista, Tarcisio Antognozzi e Tiziana Gazzellini, assieme ai quali abbiamo impostato un importante lavoro di vigilanza e di proposta, come nelle prerogative di un gruppo d’opposizione.

Al loro fianco ci sarà d’ora in avanti l’architetto Debora Bravi, la cui presenza in Consiglio rappresenta un valore aggiunto non solo per “Insieme per San Severino”, ma per l’intera città. Debora conosce bene le peculiarità del nostro Comune e ha grandi competenze, soprattutto in campo urbanistico. Non mi resta dunque che rivolgere a lei, e all’intera assise comunale, i migliori auguri di buon lavoro”.