La redazione e tutti i collaboratori del Settempedano si uniscono al cordoglio del nostro Mauro Grespini e della sua famiglia per la morte del padre Mario avvenuta il 28 dicembre, mentre i funerali si sono svolti il 29 dicembre nel Santuario della Madonna dei Lumi con un rito celebrato da S. Eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, che ha tenuto un’omelia molto profonda sul significato religioso e sociale della nostra vita.

Mario Grespini ha ricoperto un ruolo importante come aiutante tecnico e come collaboratore della presidenza presso il Liceo Classico di Tolentino, dove è stato anche promotore di numerose iniziative culturali.

Mario ha anche svolto un’intensa e utile attività in campo politico e sociale a servizio della nostra città, mostrando sempre disponibilità e gentilezza nei confronti di tutti.

La redazione dedica al nostro Mauro e alla sua famiglia questi pochi e semplici pensieri:

CHI SONO I NOSTRI PADRI

I padri sono il dono

della vita che sempre

si rinnova.

I padri sono le radici

d’un albero dai rami

sempre verdi.

I padri sono la memoria

che vivifica e consola

il nostro presente.

I padri sono le regole

che guidano i passi incerti

del nostro cammino.

—

Ringrazio gli amici della redazione che hanno voluto esprimere la loro vicinanza in un momento così triste. Colgo l’occasione, a nome dell’intera famiglia, per ringraziare tutti coloro che si sono stretti attorno a babbo Mario, riservando a lui belle parole che alleviano la nostra sofferenza per il distacco terreno, e quanti si sono prodigati in questo tempo per le sue cure.

Le offerte raccolte durante le esequie saranno devolute a sostegno di attività benefiche locali.

La messa di suffragio sarà celebrata lunedì 2 gennaio alle ore 18 nel santuario della Madonna dei lumi.