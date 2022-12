Comunità in lutto per la scomparsa di fra Edoardo Ricevuti, monaco cistercense, spentosi all’Hospice di San Severino, il giorno di Natale, all’età di 72 anni.

Don Edo – come tutti lo chiamavamo – era parroco di San Lorenzo in Doliolo, fin dall’inizio degli anni ’90. In precedenza era stato a Chiaravalle, come assistente del gruppo Scout e responsabile dell’oratorio cittadino, e aveva prestato servizio presso l’abbadia di San Salvatore sul monte Amiata.

A San Severino don Edoardo ha costituito assieme ad altri nove volontari la Fondazione L’Anello della Vita a supporto dell’Hospice, restando sempre disponibile – finché le forze glielo hanno permesso – per una parola di conforto e un aiuto concreto a quanti si sono trovati nella sofferenza a causa della malattia. Svolgeva il suo servizio sacerdotale con grande generosità: era brillante, simpatico, capace. Lascia un vuoto enorme, non solo fra i suoi parrocchiani.

In questi anni, infatti, don Edoardo ha seguito pure il corso per fidanzati con l’equipe del Consultorio familiare “Il Prisma”, ha sostenuto la pastorale familiare e, fino all’ultimo, ha seguito la preparazione dei genitori per il sacramento del battesimo. Infine, per un periodo di tempo, fu anche un importante punto di riferimento per il settimanale diocesano “L’Appennino camerte”, affiancando mons. Quinto Domizi nella gestione delle pagine de “La Voce settempedana”, dedicate alle notizie di San Severino.

I funerali avranno luogo mercoledì 28 dicembre nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo. Le offerte che saranno raccolte durante le esequie saranno destinate alla sua parrocchia.

f. l.