Condurre il viaggiatore per mano alla scoperta della natura nel segno dell’avventura in un percorso ad anello di circa 120 chilometri, che parte da San Severino e che qui ritorna dopo un tour diviso in 5 tappe, con visita a 7 fortezze e 4 notti da trascorrere sul territorio in compagnia o da soli.

E’ il “Cammino dei Forti”, l’esperienza proposta dall’associazione Pranzo al Sacco che si è presentata per la prima volta al pubblico in occasione del lancio della guida dedicata a questa esperienza pubblicata dall’editore Claudio Ciabochi per la collana “Marche in Tasca”.

Gli autori del volume sono i giovani settempedani David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani, i quali sono stati ospiti della rassegna “Incontri con l’autore” dei Teatri di Sanseverino. Il direttore artistico Francesco Rapaccioni ha guidato la presentazione della guida alla presenza dell’editore e del sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che si è complimentata per l’egregio lavoro.

Oltre al territorio settempedano il cammino interessa altre meravigliose realtà dell’entroterra come Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica.

“Lo scopo del Cammino dei Forti e quello della nostra associazione – hanno spiegato i tre promotori del progetto – è portare nel nostro paese un modello di turismo lento che accolga una specifica tipologia di viaggiatore, cioè quella che vuole legare l’esperienza di scoprire la natura passo passo insieme a tutto quello che c’è intorno e che contraddistingue un territorio. Si tratta di un turismo che va fuori dalle solite rotte che abbracciano città d’arte e di mare”.

I numeri danno ragione al progetto. Nel 2021 il percorso è stato proposto ad amici e parenti di chi lo ha ideato e questo ha avuto subito successo. Poi dall’aprile 2022 il tour è stato rilanciato a tutti e, nel primo anno, ha registrato circa 120 adesioni. Nel 2023, l’anno in corso, i numeri sono subito esplosi: solo nei primi 6 mesi si sono già registrati ben 100 camminatori.

“La guida dedicata al Cammino dei Forti – dicono Dignani, Pacella e Ancillani – non vuole essere solo una guida che istruisce, ma piuttosto vuole essere un manuale che spiega zona per zona, con capitoli specifici dedicati, e fornisce tutta una serie di informazioni tecniche spiegando cos’è la filosofia del cammino e con quale spirito lo si deve percorrere illustrando le bellezze, l’enogastronomia del territorio, il folklore e molto altro ancora”.

Tutte le info le potete trovare sul sito del Cammino dei Forti