Educazione alimentare: “Help” promuove un corso online

L’associazione Help Sos Salute e famiglia di San Severino promuove un progetto di educazione alimentare per tutte le età. Si tratta di una rassegna online trasmessa sulla pagina Facebook dell’Associazione a partire dal 24 maggio e fino al 17 giugno, per un totale di cinque appuntamenti.

L’obiettivo è formare i volontari (insegnanti, educatori, genitori e nonni) sulle nuove “Linee guida per una sana alimentazione” del Crea (edizione 2018) sotto l’egida del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dei Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (Larn).

Sono due, infatti, i principali strumenti di orientamento delle politiche alimentari del Paese: equilibrio e la varietà e moderazione all’insegna della tradizione italiana e della dieta Mediterranea, con un occhio alla migliore ricerca scientifica e uno alla sostenibilità, per promuovere stili di vita adeguati a sane abitudini alimentari.

La pandemia ha posto in modo ancora maggiore l’accento su questo tema di primaria importanza. Il lockdown e le misure attuate contro il propagarsi del contagio hanno necessariamente stravolto la routine quotidiana, ostacolando un corretto stile di vita caratterizzata da un’alimentazione regolare. Numerosi studi hanno inoltre rilevato che un prolungato uso dei dispositivi elettronici e la maggiore permanenza in casa, attraverso lo smart working così come la didattica a distanza, hanno portato a un aumento della sedentarietà e di peso, venendo meno anche lo svolgimento dell’attività fisica. Un’adeguata educazione alimentare rappresenta anche un rimedio al propagarsi delle malattie e si rileva l’importanza che avvenga una corretta informazione verso tutte le categorie d’età. Evidente è il bisogno di formare e supportare la popolazione verso una condotta consapevole ed etica che incida anche nella salvaguardia del pianeta.

Il programma del corso



Obiettivi specifici del progetto: