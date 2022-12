“Piazza Padella” si trasforma oggi (domenica 18 dicembre) in “Borgo magico” per accogliere il programma de “L’Incanto del Natale”.

Alle ore 15 apre la Casa di Babbo Natale, con la possibilità di scrivere letterine da imbucare e spedire verso il Polo Nord, insieme al Bosco degli Elfi, per una passeggiata in un luogo incantato. Per tutti castagne e vin brulè, poi dolci fatti dalle nonne in vendita per beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Il Girasole. L’iniziativa è supportata dalla pasticceria Charlotte e dal panificio Allegretto.

Quindi, dalle ore 17, con ingresso gratuito, il Feronia accoglie il concerto di Natale “Tango argentino” dell’Accademia Feronia. Sul palco Ludovica Lorenzini al violino, Flaviano Braga al bandoneon, Hernan Fassa al pianoforte, Jonas Villegas al contrabbasso. In programma musiche di Pugliese, D’Arienzo, Villoldo, Rodiguez, Troilo, Piazzolla e Galliano.

A partire dalle ore 17.30 in piazza laboratorio di ritmi, melodie e canti “L’omino di pan di zenzero nell’incanto del Natale”. I laboratori inizieranno per i bambini dai 3 ai 6 anni (body percussion, musica e movimento) e proseguiranno alle ore 18.30 per i bambini dai 7 ai 10 anni con canti, body music e movimento espressivo. L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Virgilio Puccitelli.

Cos’altro ci aspetta nei prossimi giorni di festività natalizie? Ecco gli appuntamenti con i Teatri di Sanseverino…

Al Feronia mercoledì 21 dicembre alle ore 20.45 (ingresso unico a 15 euro) ci sarà il Concerto Gospel di Natale del San Severino Blues Marche Festival con il Brent Jones Gospel Choir.

Giovedì 22 dicembre, invece, il cinema San Paolo presenta, per la rassegna cinematografica abbinata alla prosa, il film “Le buone stelle”. La proiezione verrà replicata anche venerdì 23 dicembre, sempre alle ore 21.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 21 (ingresso gratuito), il Corpo filarmonico “Francesco Adriani” si esibirà nel Concerto di Natale.

Giovedì 29 dicembre, alle ore 21, di nuovo la rassegna di cinema al San Paolo, questa volta con il film “Astolfo”. La proiezione viene replicata anche venerdì 30 dicembre.

Il nuovo anno si aprirà il 6 gennaio all’Italia con il Concerto dell’Epifania del coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.

Domenica 8 gennaio, alle ore 18 con ingresso intero a 12 euro e ridotto a 8 euro, il Quartetto Dekrù presenta: “Anime leggere, una produzione Mosaico Errante per il Circo contemporaneo.

Il nuovo anno darà poi spazio alla prosa, il 12 gennaio – stagione in abbonamento – con lo spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa” con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno e Paola Barale.