Salta sfida salvezza col Borgorosso: il torneo si ferma per non essere falsato dal Covid

Stasera (venerdì 8 aprile) si sarebbe dovuta giocare la gara di calcio a 5 fra Serralta e Borgorosso Tolentino, ma è stata rinviata perché di fatto il campionato di serie C2 regionale è stato momentaneamente sospeso a causa della positività al Covid-19 riscontrata in alcune società partecipanti.

Il torneo è giunto all’ultima giornata della regular season e alcune sfide sono dicisive, come quella dei settempedani che, vincendo a Tolentino, sarebbero salvi. I padroni di casa, però, non possono perdere punti: pure loro, infatti, lottano per non retrocedere e il derby contro Serralta rappresenta davvero l’ultima spiaggia.

Dunque, sarà un incontro determinante.

Altre gare dell’ultimo turno hanno analoghi risvolti di classifica e, pertanto, la Lega regionale ha deciso di far disputare l’ultimo turno di cartello solo quando tutte le squadre saranno in grado di scendere in campo contemporaneamente, così da non favorire o penalizzare nessuno in relazione ai risultati delle altre partite.

Sicuramente slitterà tutto a dopo la pausa pasquale.