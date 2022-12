Pure quest’anno non sono mancati a San Severino i tradizionali focaracci per la Venuta della Madonna. Tanto a Cesolo, quanto a Serralta, gli abitanti del luogo hanno organizzato l’iniziativa nel ricordo dei fuochi accesi dai contadini per indicare agli angeli il percorso della Vergine verso la casa di Loreto.

In particolare, nella frazione di Serralta, per iniziativa del Comitato è stata celebrata anche una messa di suffragio nella chiesa del Torrone in memoria di giovani amici scomparsi da tempo, come Stefano, Fabrizio, Franco, Pippo, Giovanna…

A seguire c’è stata l’accensione del focaraccio davanti all’edicola dedicata alla Madonna di Loreto. Poi castagne e vin brulè per tutti.

Pure ai piedi della torre civica di San Severino, simbolo della città, è stato acceso il grande fuoco della tradizione mariana e pregato assieme alle suore del monastero di Santa Chiara, che hanno curato il momento di fede con il loro solito spirito francescano.