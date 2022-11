Oggi, venerdì 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite tramite la risoluzione n 54/134 del 17/12/1999 per ricordare le vittime di abusi, maltrattamenti e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

La data del 25 novembre non è casuale, ma vuole ricordare un brutale assassinio avvenuto nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. La violenza contro le donne comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, sociale, psicologica e/o economica e la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, e continua purtroppo ad essere un fenomeno preoccupante in tutto il mondo, sia per la diffusione che per la drammaticità degli eventi, che progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione.

Una legge regionale ha assicurato l’attivazione di un Centro antiviolenza per ogni provincia, promosso dagli enti locali singoli o associati, anche in convenzione con gli attori non profit sopra menzionati. I servizi sono gratuiti e in totale anonimato; si può chiamare il numero di telefono 0733 256487 oppure il numero verde nazionale 1522.

In molti Paesi, tra cui l’Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna (di solito allineate nelle piazze o in luoghi pubblici) a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. Come segno di vicinanza a questi temi e per commemorare tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza, oggi, venerdì 25 novembre, la facciata del Palazzo comunale sarà illuminata di rosso.

Anche il personale del presidio ospedaliero di San Severino ha esposto dei “simboli” di questa giornata per manifestare vicinanza e sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema.