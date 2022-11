Dopo un primo tempo giocato con coraggio e impeto, il Serralta deve accettare una nuova battuta d’arresto, l’ennesima del suo campionato. Il derby di Gagliole termina con la vittoria dei padroni di casa che si impongono con il minimo scarto (6-5) in una gara che ha visto allungare i locali all’inizio dei due tempi e gli ospiti operare una bella rimonta nella prima frazione (3-0 per il Gagliole con reti di Cucculelli, Lo Giudice e Bisbocci con risposta del Serralta con Liuti e con la doppietta di Paciaroni). Stessa situazione nella ripresa con il Gagliole ancora in allungo sempre di tre reti (Staffolani, Cucculelli e Lo Giudice) e con i settempedani che hanno provato ancora a recuperare ma la cosa non è riuscita con l’impresa solo sfiorata (gol di Piccinini e Liuti e 6-5 finale per i locali). Gialloblù che devono così rimandare l’appuntamento con i primi punti della stagione, anche se si sapeva che non sarebbe stato semplice ottenerli sul campo di una delle squadre più attrezzate e costruita per il salto di categoria. Ora l’obiettivo è quello di rompere il ghiaccio ottenendo quel risultato positivo che potrebbe portare maggior entusiasmo per proseguire il torneo al meglio anche se appare impresa complicata pensare di farlo nel prossimo turno quando al “Ciarapica” arriverà la lanciatissima capolista Bayer Cappuccini (venerdì 25 ore 22).

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Gori, Gouveia Gustavo, Liuti, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Marrocchi

Roberto Pellegrino