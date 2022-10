Ancora un attestato di gratitudine e stima nei confronti della “Medicina” dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, diretta dal primario Giovanni Pierandrei. In una lettera, indirizzata agli operatori del reparto e resa pubblica, sono le Sorelle Clarisse del nostro monastero di Santa Chiara a farlo nel ricordo della loro congiunta suor Maria Pierina, scomparsa lo scorso settembre. Per chi ogni giorno è in “trincea” ancora contro il Covid e regge il peso di una sanità pubblica ridotta veramente all’osso un gesto così dà tanta forza per andare avanti con orgoglio e tenacia nella “missione” di tutelare la nostra salute.

Ecco la lettera

Gentilissime e gentilissimi medici, infermieri e Oss del reparto di Medicina, pace e bene!

Siamo le Sorelle Clarisse che abitano nella zona di Castello al Monte e vi raggiungiamo con un piccolo e semplice dono per ringraziarvi della disponibilità e premura che ci avete riservato all’inizio del mese di settembre, accogliendo nel vostro reparto la nostra sorella Maria Pierina e accompagnandola con le vostre cure nel suo ultimo e sofferto tratto di vita.

Vi ringraziamo per averci permesso di assisterla e starle accanto, vi ringraziamo per ciò che avete compiuto per lei e per noi. La vostra vicinanza e competenza ci hanno sollevato e aiutato. Per questo siamo contente di esprimere a ciascuno di voi la nostra riconoscenza e la nostra stima.

Vi assicuriamo la nostra amicizia e un ricorso speciale nella nostra preghiera per voi e per i vostri cari, augurandovi di continuare a svolgere con dedizione e umanità il vostro prezioso lavoro a favore di colore che soffronto a causa dell’anzianità e la malattia.

Con sincera stima e profonda gratitudine, un saluto affettuoso da tutte noi.

Sr. Chiara Francesca e Sorelle tutte