“Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio e la sua forte vicinanza a Giacomo Bonaventura per la scomparsa del padre. Il presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, il Direttore generale Joe Barone, il Direttore sportivo Daniele Prad, tutta la squadra e lo staff viola si stringono a Giacomo e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”. E’ la nota di cordoglio che il Club di calcio della Fiorentina ha divulgato oggi dopo la notizia della scomparsa di Gianfranco, papà del giocatore. Più tardi, in conferenza stampa, anche il tecnico Vincenzo Italiano si è stretto al suo centrocampista, così come hanno fatto tutti i compagni di squadra. “Mi dispiace per Jack – ha dichiarato l’allenatore -, chiaramente potete tutti immaginare lo stato d’animo in questo momento”. Jack Bonaventura, uno dei leader del gruppo viola, salterà la partita contro la Juventus in programma proprio in concomitanza con i funerali del padre.

Con un messaggio di condoglianze inviato alla famiglia pure il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’intera comunità settempedana, ha espresso il cordoglio più profondo per la scomparsa di Gianfranco, papà – oltre che di Giacomo – di Marianna, manager in una multinazionale del settore alimentare.

“Ci eravamo visti al matrimonio di Giacomo nell’agosto del 2020 e poi a quello della figlia Marianna, nel novembre dello scorso anno. La sua presenza accanto ai figli, nonostante le difficoltà legate alla malattia, mi aveva commossa”, ha ricordato il primo cittadino di San Severino.