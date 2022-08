Ottavo giorno di gara per Alberto Cambio a Buchs, in Svizzera, nel “Deca Iron” valido come Campionato del mondo. Dopo essersi lasciato alle spalle le prove del nuoto (38 km in vasca) e del ciclismo (1.800 in bici), l’atleta settempedano sta affrontando la corsa a piedi sulla distanza di 422 chilometri, vale a dire 10 matarone consecutive. E’ arrivato quasi a metà percorso ed è settimo in classifica; due avversari – un francese e uno statunitense – sono alla sua portata. Continueremo a seguire la sua impresa, facendo ovviamente il tifo per lui, unico italiano in gara.