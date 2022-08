Il 31° San Severino Blues giunge al giro di boa del suo ricco cartellone estivo con un grande evento gratuito in Piazza del Popolo sabato 6 agosto, protagonista il chitarrista texano Neal Black, star internazionale del blues rock.

Black è maestro nel fondere Texas blues, rock e roots music. L’abilità tecnica alla sei corde, veloce e accattivante, e lo stile personale inconfondibile lo collocano tra i massimi strumentisti viventi. All’inizio della sua carriera artistica fu acclamato come l’erede del mitico Stevie Ray Vaughan. La sua musica è radicata nella tradizione texana, ma Black non è un imitatore, è un innovatore. Oltre alla sua passione per il blues, ha studiato con giganti del jazz come Herb Ellis e Barney Kessel. Il suo timbro vocale, grave e roco, ricorda quello di Tom Waits e Howlin’ Wolf. Ha aperto i concerti di Stevie Ray Vaughan e Albert King, ha suonato in studio e dal vivo con leggende blues e rock: Robben Ford, Chuck Berry, Jimmy Dawkins, Lucky Peterson, Popa Chubby, Taj Mahal. Ha suonato nei più importanti festival mondiali, tra cui Montreux Jazz e Woodstock 20th Anniversary (New York), durante i quali ha elettrizzato il pubblico con la sua fusione di blues, rock, jazz e country. Tanti i dischi pubblicati: da segnalare i primi due recensiti con 4 stelle dalla rivista Rolling Stone, “Sometimes the Truth”, pietra miliare della sua carriera, la presenza in ben 4 compilation “Blues Story” (Polygram) insieme ai leggendari Muddy Waters, Freddie King, Chuck Berry, Roy Buchanan, e naturalmente l’ultimo “Little Boom Boom Boom”.