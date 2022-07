La comunità dei frati cappuccini di Colpersito è in festa per celebrare – con qualche giorno di anticipo – il perdono di Assisi del 2 agosto.

Stasera, venerdì 29 luglio, alle ore 21 inizia la “tre giorni” di celebrazioni con la lituriga penitenziale presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli; seguirà un momento di rinfresco con dolci e vino cotto.

Sabato 30 luglio, alle ore 18, nel salone delle conferenze del convento padre Pietro Maranesi presenta l’icona della Madonna della tenerezza; a seguire ci saranno in chiesa la benedizione dell’immagine e la celebrazione della messa, poi in giardino serata di festa con cena e birra alla spina (offerta libera) per un momento ricreativo.

Domenica 31 agosto, infine, alle 10.30 è prevista la tradizionale messa dei bambini con la distribuzione delle coroncine e, in serata, alle ore 21 si terrà la celebrazione sotto le stelle che è ormai un appuntamento fisso dell’estate settempedana e riscontra ogni domenica una grande partecipazione di fedeli.

Tutti sono invitati a partecipare alle iniziative promosse in memoria di Francesco di Assisi, patrono d’Italia.