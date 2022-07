Dai gruppi consiliari “San Severino Futura” e “Insieme per San Severino”:

A sole 24 ore dallo svolgimento del Consiglio comunale i consiglieri comunali non hanno ancora ricevuto copia delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipate Assem Spa e Assem srl.

Lo Statuto comunale prevede che “Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima”.

Nonostante sia un punto all’ordine del giorno che non prevede votazione, come è possibile per i consiglieri svolgere il proprio ruolo senza che venga preventivamente fornita la documentazione?

Certamente il solo ascolto in Consiglio comunale non permette di elaborare richieste di chiarimenti e di approfondimenti.

Questa è l’ennesima prova della volontà dell’Amministrazione comunale di imbavagliare il Consiglio comunale e limitare il ruolo di controllo che i consiglieri comunali sono chiamati a esercitare. Abbiamo inviato un sollecito al presidente del Consiglio comunale e stiamo valutando la possibilità di rivolgerci al Prefetto. Lo stato di salute della democrazia è davvero preoccupante.