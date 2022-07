“Ciao Bì”… Così gli amici di sempre salutano Maurizio Forconi, titolare assieme alla sorella Danila e al papà Giuseppe dell’Ottica Forconi in via Eustachio. Padre di due figlie, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 26 novembre. Si è spento oggi, lunedì 25 luglio, all’Hospice di San Severino a causa di un male che in poco tempo lo ha strappato alla vita.

La notizia ha destato grande impressione e cordoglio nella comunità, correndo subito fra i social e negli ambienti pubblici cittadini.

Maurizio amava molto il basket, era la sua passione, e nella precedente tornata elettorale aveva anche scelto di candidarsi alla carica di consigliere comunale.

La sua mitezza, il suo sorriso da buon ragazzo, il saluto gentile resteranno per noi un caro ricordo.

La camera ardente viene allestita (dalle 10 di martedì 26 luglio) nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 28 luglio alle 9.30 nella chiesa di San Domenico.

Ai familiari le sincere consoglianze di tutta la redazione del Settempedano.