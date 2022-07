I Carabinieri di San Severino, unitamente ai colleghi del Nucleo operativo di Tolentino, hanno tratto in arresto due ragazzi ospiti di una locale comunità per il recupero da dipendenze patologiche, dando esecuzione a due distinti provvedimenti di revoca dell’affidamento in prova, già applicata nei loro confronti quale misura alternativa alla detenzione. I due sono stati associati alla casa circondariale di Fermo.

I provvedimenti scaturivano dalle ripetute violazioni delle prescrizioni che l’Ufficio di Sorveglianza di Macerata aveva applicato proprio per il loro recupero, consentendo l’applicazione di misure alternative alla detenzione quale appunto l’affidamento in prova. Uno dei due giovani, infatti, doveva ancora espiare una pena di oltre cinque anni di reclusione per cui era stato provvisoriamente affidato in prova. L’altro giovane doveva invece scontare la pena della reclusione di circa due anni e mezzo.

Nei confronti di entrambi, quindi, già condannati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, a seguito delle reiterate violazioni delle regole che gli erano state prescritte, puntualmente rapportate dall’Arma, l’Ufficio di Sorveglianza di Macerata ha revocato i benefici e disposto l’esecuzione delle pene già pendenti nei loro confronti in regime ordinario.