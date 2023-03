Il Comune di San Severino diventa “sostenitore del Fai”. L’Amministrazione settempedana ha deciso di sposare la causa del Fondo per l’ambiente italiano, realtà che dal 1975 opera nel nostro Paese per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nello spirito dell’articolo 118 della Costituzione.

Fondato su modello del National Trust britannico e affiliato a Into, la International National Trusts Organisation, il Fai tutela il patrimonio collettivo, salvando, restaurando, aprendo al pubblico e valorizzando monumenti e luoghi di natura, che riceve in donazione o in concessione. Oggi conta oltre 175mila iscritti e donatori attivi, 131 delegazioni in venti Regioni italiane e si prende cura di 70 beni culturali in tutta Italia, di cui 54 aperti e 16 in restauro. Tra gli eventi organizzati annualmente, di particolare rilievo sono le “Giornate Fai” di primavera e d’autunno, eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, che in trent’anni di vita hanno aperto al pubblico più di 19mila siti normalmente non accessibili o poco valorizzati, richiamando oltre 13 milioni di visitatori.

“Con la vostra iscrizione – ha scritto in una nota indirizzata al sindaco Rosa Piermattei il presidente del Fai, Marco Magnifico – sarete al nostro fianco nelle inaugurazioni e nei cantieri di restauro che svelano ogni anno nuove entusiasmanti storie dei nostri beni e potrete partecipare agli eventi che i volontari Fai organizzano”.