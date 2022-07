Serata da applausi per il concerto solidale dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” nella magica cornice del giardino esterno del santuario di San Pacifico, nell’ambito delle celebrazioni per il terzo centenario della morte del copatrono della Città di San Severino Marche.

Sul palco la formazione diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri nata, nell’ottobre del 2019, da un’idea di Francesco di Mauro, del presidente Gianni Silvi, del vice presidente Dario Matteucci e di un gruppo di amici che condividono la passione per la musica usando le note come elemento di aggregazione, socialità e convivenza e mettendosi a disposizione degli altri.

Un plauso, in particolare al presidente Gianni Silvi e al vice presidente Dario Matteucci, che da trent’anni portano avanti attività concertistiche, prima nel Comune di Appignano e poi con la nuova formazione dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”.

Ancora una volta quella che ha risuonato nell’aria è stata una vibrante colonna sonora della solidarietà. Il ricco programma ha proposto ballate di famosi film, intramontabili pezzi di blues e jazz, brani di autori contemporanei pop e rock.