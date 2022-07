Mercoledì 13 luglio, alle ore 21.30, secondo appuntamento con la rassegna cinematografica estiva in Piazza del Popolo “Una Piazza da Cinema”, organizzata dal Cinema San Paolo e supportata dall’Amministrazione comunale. Il film in programmazione è Il lupo e il leone, di Gilles de Maistre, con Molly Kunz, Graham Greene e Charlie Carrick.

La recensione del film

Dopo la morte del nonno, la giovanissima Alma, promettente pianista, ritorna nella casa in Canada dove ha trascorso l’infanzia. Durante la sua permanenza, in questo luogo immerso nella natura, una lupa (già affezionata al nonno di Alma) porta il proprio cucciolo nella casa della ragazza e, in contemporanea, Alma trova un cucciolo di leone nella foresta: l’aereo che trasportava l’animale (destinato ad un circo) è precipitato proprio nei pressi dell’abitazione della giovane. La ragazza si ritrova così a crescere i due cuccioli e a proteggerli da chi vuole separarli.

Il lupo e il leone è il nuovo film di Gilles de Maistre, regista francese noto per Mia e il leone bianco. Con questa nuova opera, l’autore torna a raccontare una storia sull’importanza del rispetto della natura e degli animali: Il lupo e il leone è un’opera educativa, il cui messaggio è palese, chiaro e diretto. Il regista, grazie all’equipe che lo ha accompagnato, riesce a dare vita ad una vicenda dove è centrale la forza dell’amicizia che matura tra i due protagonisti, da cuccioli ad adulti: non è facile coordinare, dirigere e far crescere insieme, con naturalezza, due animali così differenti, i quali sono il vero punto di forza dell’opera. Le sequenze che vedono protagonisti i due animali, questi due fratelli pronti a ricercare l’un l’altro quando vengono forzatamente separati, sono il migliore frutto di questa lunga e complessa lavorazione cinematografica: un aspetto positivo che ripaga dallo sviluppo lineare, e un po’ troppo prevedibile, della trama in sé. Ambientato in un luogo stupendo, la meravigliosa natura del Canada (nei pressi del Lac Sacacomie), Il lupo ed il leone è un lungometraggio dove emerge la forza della fratellanza tra i due differenti protagonisti, un sincero e potente affetto tale da avere la meglio sui preconcetti dell’uomo, tendenzialmente incapace di capire e di rispettare gli animali.

Silvio Gobbi