Ce l’hanno fatta in sei ad ottenere il massimo con l’agognata lode, che contraddistingue chi, al termine del cammino della scuola media, ha dato il 200% in fatto di impegno e merito per tutto il corso dei tre anni.

Al Comprensivo Tacchi Venturi, retto quest’anno dal professor Sandro Luciani, dopo l’esame (due scritti di italiano e matematica e un orale vertente su tutte le materie) di fine primo ciclo si sono fregiati della lode Camilla Sparvoli ed Agnese Verdinelli della 3^A; Giada Salvatori della 3^B; Riccardo Corna (unico studente maschio al top in tutto l’istituto settempedano) della 3^C e Giulia Palazzesi ed Eleonora Grillone della 3^E.

Per i “magnifici sei”, oltre alle gratificazioni da parte degli insegnanti del “Venturi”, ci sarà anche una gradita “vetrina” provinciale per la “valorizzazione delle eccellenze”. Venerdì 8 luglio, infatti, alle 17 verranno festeggiati a Treia, in Piazza della Repubblica, da parte dei dirigenti dell’Ambito territoriale di Macerata dell’Ufficio scolastico regionale. Un evento doveroso e meritato.

L.M.