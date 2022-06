Per gli alunni è giunta qualche settimana fa, eccezion fatta per chi ha dovuto sostenere gli esami di terza media, ma per gli insegnanti la data che funge da pietra divisoria tra il vecchio ed il nuovo anno scolastico è coincisa con l’ultimo Collegio docenti di giugno, martedì 28.

Aldilà delle note tecniche e delle doverose relazioni di fine anno scolastico, l’evento è stato come da tradizione occasione di saluto per le new entry e dell’arrivederci per chi ha tagliato l’ambìto traguardo del pensionamento.

Dalle insegnanti Patrizia Miliani (Infanzia), Anna Paciaroni (Primaria) e Sabrina Nardi (Secondaria) all’applicata di segreteria Anna Pizzi ed al collaboratore scolastico Francesco Calzaccia, tanti aneddoti e storie struggenti, con l’invito dei colleghi a tornare a visitare chi il primo settembre tornerà operativo.

Dalle neo immesse in ruolo del comparto Sostegno, Stefania Calcabrini e Danila De Santis, in attesa di completare l’iter dell’anno di prova con l’ultimo test ministeriale di luglio, il dinamismo e la volontà di profondere in ogni caso il massimo sforzo in un mondo sempre bello per il contatto continuo con bambini e studenti che si tenta di far crescere nel migliore dei modi.

Per concludere con chi lascia la… Compagnia: la maestra Maria Pia Ceccarelli che spicca il volo verso le superiori e la professoressa di Francese Daniela Lacché, pilastro della Secondaria da 13 anni che cambia sede solo per avvicinarsi a casa e per la quale l’ispirato collega di Musica, Maurizio Moscatelli, ha sciorinato simpatiche rime e proposto uno scherzoso video con un Macron… all’italiana.

Prima del gradito aperitivo finale il diesse reggente Sandro Luciani, che terrebbe a restare in una scuola già sua, ha ricordato, invitando tutti i presenti a un minuto di raccoglimento, le maestre Angela Recchi e Laura Vescovo prematuramente scomparse nel corso di un altro anno non facile per l’intera comunità scolastica, a causa della pandemia e dei numerosi arrivi di piccoli alunni costretti a lasciare la patria per i conflitti internazionali, concluso tuttavia nel migliore dei modi.

Lu.Mus.