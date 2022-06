Sta avendo un grande successo il Summer Campus organizzato dalle società sportive locali con la collaborazione del Comune. Siamo alla terza settimana – ne seguiranno altre quattro per tutto il mese di luglio – e i numeri sono incredibili, grazie a una media settimanale di partecipanti di circa 180 bambini e bambine. Due le location individuate: il palasport per i più grandi, le palestre delle Medie per i più piccoli. Inoltre, ogni settimana – a turni – i partecipanti si recano anche in piscina, a Taccoli, presso “Il faro”. A luglio sono previste anche altre iniziative.

Di fronte a così tanti iscritti gli organizzatori hanno aumentato il numero dei giovani impegnati nella sorveglianza e nelle attività ludico-motorie e ricreative che ogni giorno vengono proposte al Campus.

Intanto i promotori comunicano che la spesa dei Centri estivi e dei Campi scuola non è più detraibile nel 730 e ricordano che le iscrizioni alla settimana successiva vanno consegnate o confermate direttamente agli istruttori che si trovano in palestra o al palas entro il venerdì mattino.

Non più dunque in Pro loco.

“Ci scusiamo per questo cambiamento – dicono gli organizzatori – e chiediamo a tutti la massima collaborazione: confermate al nostro staff, prima possibile, la partecipazione alla settimana successiva così da permetterci di organizzare al meglio gruppi e iniziative. Grazie!”.