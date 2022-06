“Non possiamo accettare, come cittadini e rappresentanti dei cittadini, un riassetto che ha visto prima il taglio dell’ambulanza in servizio diurno per 12 ore a San Severino, poi la notturna a Matelica e ora anche a Camerino, con un’unica postazione notturna di 118 con medico centrale a Castelraimondo che deve servire tutto l’alto maceratese”. A dichiararlo – in una nota – è Cristina Marcucci, presidente dell’Associazione Help Sos Salute e famiglia Odv. “Ci chiediamo come sia possibile che l’unico medico ipoteticamente impegnato, ad esempio in un intervento a Visso, possa poi essere prontamente a San Severino o a Matelica?”, rimarca la presidente: “Ci auguriamo che questa situazione si protragga soltanto per una settimana, perché non è possibile gestire l’emergenza del nostro territorio in questo modo”.

E’ l’ennesima beffa per l’entroterra che non trova giustificazioni. Ermanno Zamponi, direttore della centrale operativa del 118 di Macerata, ha avuto modo di spiegare che questa soluzione, a livello locale, è stata adottata a seguito di uno stato di necessità temporaneo, perché “con 7 medici non si riesce a coprire quello che dovrebbero fare 12 medici”.

“Dopo un anno – ha detto – non possiamo impedire loro di andare in ferie”. E poi ha aggiunto: “Abbiamo già sottoscritto un accordo con l’Università per poter avere a disposizione medici specializzandi in Anestesia e Rianimazione – chiarisce Zamponi -. Appena sarà possibile inserirli in servizio, il problema sarà risolto”.

La notizia si commenta da sola rispetto al profondo stato di crisi in cui versa la nostra sanità (sic!)