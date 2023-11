Neanche il vento (molto fastidioso e incessante) ferma il Serralta che viaggia a gonfie vele e riesce a passare il turno in Coppa Marche ottenendo l’ennesima vittoria di questa fase della stagione che si aggiunge alle quattro di fila in campionato. Superato con un roboante 5-3 il Ponterosso Ancona nel match di ritorno dei sedicesimi con conseguente accesso al turno successivo (all’andata era finita 2-2). Mattatore della serata Leonardo Cappellacci autore di un autentico show visti i quattro gol messi a segno (tripletta nel primo tempo e una rete nella ripresa) e con lui Cristiano Bernabei che trova gloria personale aprendo le marcature della serata. Bene, comunque, tutta la squadra di mister Masciani che ha scelto un’ampia rotazione puntando su molti elementi meno utilizzati in campionato, tutti bravi e pronti a fornire le giuste risposte a dimostrazione che la rosa è di valore e sta rendendo al meglio. In attesa degli ottavi di Coppa, ora il Serralta si rituffa in campionato. Venerdì sera (ore 21) sfida in casa contro gli Angeli, squadra di Rosora.

La cronaca

Serralta ancora in campo in infrasettimanale per affrontare gli anconetani del Ponterosso nel match di ritorno di Coppa Marche. In palio il passaggio del turno dopo il pari dell’andata. Ampio turnover per Masciani che attinge dalla importante rosa a disposizione mandando in campo un undici con molte alternative e qualche titolare. Pronti via e gialloblù subito avanti (2’). Mischia nell’area ospite risolta da Bernabei che è il più lesto a trovare palla ed a metterla dentro con un rasoterra. La reazione del Ponterosso è praticamente inesistente ed è invece il Serralta a colpire di nuovo al 12’. Raddoppio inventato da Cappellacci che trova una parabola maligna dalla distanza che centra l’angolino. Al 17’ ecco servito il tris. Cappellacci di nuovo protagonista con pressing efficace sul portiere con palla recuperata e depositata poi nella porta vuota. Al 36’ Bernabei scheggia la traversa con una bella rasoiata, mentre al 41’ Pelagalli, steso in area, si incarica di battere il rigore ma fallisce la chance del 4-0 con un tiro debole facilmente intuito e parato dal portiere. Il poker i locali lo calano al minuto 44. Sugli sviluppi di un corner Cappellacci prende palla, si accentra e dal limite fulmina il portiere con una precisa conclusione in diagonale che vale la tripletta personale. Il vantaggio del Serralta è netto e può consentire una gestione tranquilla della partita. L’avvio di ripresa del Ponterosso è più deciso tanto da portare alla rete che accorcia le distanze con la girata di Gangemi. Al 14’ c’è il palo a negare la gioia agli anconetani che devono poi subire il quinto gol gialloblù al 21’ quando uno svarione della difesa permette a Cappellacci di trovare la via della rete per la quarta volta (5-1). Ospiti che non mollano e al 27’ è Bica a fare centro con un fendente dal limite. Il Serralta resta in dieci per l’espulsione del portiere Palazzetti che, dopo aver subito una carica, reagisce e viene allontanato dall’arbitro. Al 35’ entra tra i pali Spadoni (fuori Bernabei) che deve intervenire subito per deviare in angolo una palla velenosa. Al 41’ Bambozzi ci prova su punizione con respinta del portiere. Nel primo minuto di recupero giunge il terzo gol del Ponterosso con Shiroka. Match deciso e in archivio, anche se c’è tempo di vedere l’azione solitaria di Bambozzi con rasoterra a lato di poco.

SERRALTA: Palazzetti, Magarelli (70’ Baruni), Rapaccioni, Lambertucci (65’ Raponi), Crescenzi, Cruciani, Bernabei (80’ Spadoni), Lacchè, Cappellacci (70’ Magnapane), Pelagalli (46’ Bambozzi), Moretti. A disp. Sparvoli, Bisonni, Angeloni, Fabrizi. All. Masciani

Roberto Pellegrino