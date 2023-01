Il 2023 per il Serralta calcio a 5 non è iniziato al meglio ricalcando dunque l’andamento negativo fatto registrare in campionato fino alla sosta. Tre sono state le sconfitte consecutive nei primi tre impegni dell’anno che sono coincisi con l’avvio del girone di ritorno. Il primo impegno, dopo lo stop invernale, è stato quello sul campo dell’Avenale che ha visto i gialloblù alzare bandiera bianca in maniera netta (6-0), cosa che in parte si è ripetuta al Palas Ciarapica contro il Villa Musone. Questo match ha visto gli ospiti partire forte tanto da ipotecare il successo già nel primo tempo terminato sul 4-1 con rete locale di Pellegrini giunta sullo 0-4; ripresa poi di pura accademia per portare a termine l’incontro con il punteggio finale (7-2 per gli osimani) sancito dal gol di Zagaglia nei minuti conclusivi. In questo fine settimana il Serralta ha fatto visita all’Osimo Five e come detto è giunta un’altra battuta di arresto (5-2) che conferma l’ultimo posto in classifica con quel pesante zero alla voce punti fatti. Il primo tempo è stato soddisfacente per i ragazzi di Marrocchi che hanno lottato e tenuto bene il campo e all’intervallo il match era in bilico (2-1 per i locali con rete settempedana di Liuti) poi però la ripresa è stata più complicata con l’Osimo che ha allungato con un uno/due che ha indirizzato decisamente la gara ed a nulla è valsa la rete del giovanissimo Zagaglia (secondo centro di fila per il serraltiano doc) utile solo a ridurre momentaneamente le distanze sul 4-2 punteggio poi perfezionato dagli osimani nel 5-2 definitivo. Il Serralta ora tornerà a giocare in casa ma all’orizzonte si prospetta un ostacolo a dir poco duro perché il prossimo rivale sarà la capolista Tre Torri Sarnano (venerdì 3 febbraio ore 22).

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Luciano, Paciaroni, Dialuce, Gouveia, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Bajrami, Nardi, Pizzichini, Sisalli. All. Marrocchi