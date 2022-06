L’ufficio Manutenzioni del Comune ha portato a termine alcune opere di manutenzione straordinaria che hanno consentito il parziale rifacimento della pavimentazione in pietra di largo Pacifico Indivini, nello spiazzale e nella rampa di accesso all’ufficio Anagrafe.

Le opere, per un importo di poco inferiore ai 7 mila euro, sono state realizzate con la compartecipazione finanziaria di un privato, titolare dell’attività ricettiva Palazzo Caciorgna.

Come noto, a causa dell’inagibilità del palazzo del Municipio in Piazza del Popolo e dei lavori di recupero che rendono impossibile l’utilizzo da parte dell’utenza dell’ingresso principale, per accedere all’ufficio Anagrafe è ora disponibile solo l’entrata da via Indivini.