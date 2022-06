In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, domenica 5 giugno, il Rione Settempeda organizza una passeggiata ecologica con ritrovo alle ore 10 presso il Piazzale del Commercio.

Si partirà dalla chiesa di Santa Maria della Pieve per seguire il percorso ad anello che da via Terme Romane passa per Taccoli per poi giungere fino a Granali, con ritorno verso il Parco Archeologico.

Si consiglia abbigliamento adatto, nonostante il percorso sia alla portata di tutti, e pranzo al sacco, per una sosta prevista presso Granali.

Per info e adesioni visitare il canale Facebook Il Rione Settempeda o contattare Leonardo – 3396278632 / Daniele – 3293977735