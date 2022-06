La passione per la bicicletta che si unisce in matrimonio con le bellezze e le eccellenze del territorio. E’ un connubio perfetto quello che è tornato a proporre l’associazione Bike Zone con un aperi-bike che ha visto seguire un bel momento conviviale dopo un’escursione in mtb.

L’iniziativa ha radunato diverse decine di appassionati di mountain bike e di e-bike che, al termine di una bella passeggiata sui pedali, si sono concessi una lieta sosta presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, resa ancor più speciale da assaggi delle produzioni di quest’ultima, dai salumi della Fattoria Fucili e dai vini della Fattoria Colmone della Marca.

A salutare l’arrivo dei partecipanti anche l’assessore allo Sport del Comune di San Severino, Paolo Paoloni.