Medaglie e prestazioni da incorniciare per le ragazze del nuoto sincronizzato del Blugallery Team che nella gara interregionale Marche-Abruzzo-Umbria, organizzata dalla Confsport alla piscina comunale di Fermo, hanno confermato quanto di buono è stato minuziosamente costruito nel training settimanale ad opera delle due allenatrici Arianna Calamante e Laura Passarini.

Alla prestigiosa competizione le settempedane hanno presentato ben 13 atlete, circa la metà dell’intero gruppo del Sincro. «Margherita Chiarello – sottolinea la trainer Calamante -, la più piccolina delle nostre sincronette, classe 2012, Esordiente B, ha centrato il 4° posto, sfiorando di un niente il podio. Cammino simile per Maria Sparvoli nel Solo categoria Ragazze e per Viola Tacchi nel Solo categoria Juniores. Queste ultime hanno comunque migliorato di molto le loro performance».

Nella categoria Ragazze festa grande per il duo Maria Sparvoli-Elena Bonifazi, alla fine argento, ed ottima prestazione per la coppia formata da Veronica Spernanzoni e Maria Lambertucci. Nella stessa categoria, secondo gradino del podio anche per il trio Linda Paoloni-Ginevra Patassini-Lucrezia Cuccù e. ciliegina sulla torta, medaglia d’oro nel Libero combinato formato da Alice Diamantini, Perla Yande Diame, Giada Pipari, Linda Paoloni, Lucrezia Cuccù, Ginevra Patassini, Veronica Spernanzoni, Maria Lambertucci ed Elena Bonifazi.

Nella Juniores il duo Ludovica Lampa-Viola Tacchi, «coppia nata solo a dicembre, quindi ancora in fase di rodaggio», ricorda la Calamante, ha centrato un insperato secondo posto. «Siamo molto soddisfatte, sia io che la mia collega Laura Passarini – termina commentando l’allenatrice -, poiché nonostante le enormi difficoltà dovute alla pandemia, le ragazze hanno saputo superare con determinazione tutti gli ostacoli, centrando risultati decisamente incoraggianti».

