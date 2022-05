Carlo Guliardini e Roberto Vissani sono arrivati oggi alla foce del Potenza, a Porto Recanati, dopo aver disceso il fiume a bordo di “gommoning”. Partiti venerdì mattina dal castello di Lanciano, a Castelraimondo, i due protagonisti di questa insolita avventura hanno affrontato nella giornata odierna – domenica 22 maggio – l’ultimo tratto che li separava dall’Adriatico, partendo dal punto in cui ieri sera si erano accampati per la notte, nei pressi della frazione di San Firmano (Montelupone).

Carlo Guliardini e Roberto Vissani



“Oggi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un’affluenza di acqua favorevole che ci ha permesso di avvicinarci alla foce senza grossi problemi – raccontano Carlo e Roberto – e in prossimità dell’arrivo abbiamo incontrato, quasi a volerci salutare, un simpatico martin pescatore. Nel complesso abbiamo trovato un fiume Potenza tutto sommato abbastanza pulito. L’esperienza, in ogni caso, è stata fantastica e sicuramente da ripetere con ambizioni maggiori…”.

Il progetto, come noto, prevede una seconda avventura – stavolta oltreoceano, precisamente in Canada – per affrontare in canoa un fiume più impegnativo. Carlo e Roberto ci lavoreranno nelle prossime settimane, poi ne daranno notizia prima di avviare la spedizione.