Lutto: Carlo Cetoretta muore per un improvviso malore

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ex maresciallo della Polizia locale, Carlo Cetoretta: aveva 73 anni, è stato colto da un improvviso malore nel pomeriggio di sabato 30 aprile e per i sanitari non c’è stato nulla da fare.

Volontario della Croce rossa, appassionato di moto e bici, Carlo era una persona molto stimata e benvoluta per la sua serietà, affidabilità, precisione. Dopo aver lavorato per le Ferrovie dello Stato, si è spostato in Comune e qui, trascorso il periodo iniziale all’Anagrafe, ha indossato la divisa di vigile urbano onorandola fino all’ultimo giorno di servizio.

Gli ex colleghi di lavoro esprimono sincero cordoglio per la sua scomparsa: “Un fulmine a ciel sereno” – dicono – “stamattina lo abbiamo salutato, sorridente, in Piazza del Popolo, durante il mercato e mai avremmo potuto immaginare di perderlo così…”.

Carlo lascia la moglie Clara, il figlio Marco, la nuora Martina e la nipote Giorgia. I funerali saranno celebrati lunedì 2 maggio, alle ore 15, partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”. Le offerte raccolte durante le esequie saranno devolute alla Croce rosssa di San Severino.