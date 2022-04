Itis “Divini”, il preside Luciani: “Facciamo fronte comune per ricostruire le scuole”

Il dirigente dell’Itts “Divini”, Sandro Luciani, lancia ai colleghi presidi delle superiori dei centri limitrofi una proposta di azione sinergica sul territorio per far sì che il capitolo ricostruzione degli edifici scolastici trovi una soluzione spedita e al contempo scrive al commissario straordinario Giovanni Legnini per sapere quanto ancora durerà lo stallo dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio del Divini.

«Esprimo piena solidarietà per le iniziative che intendete portare avanti – scrive Luciani al dirigente dell’Istituto Filelfo di Tolentino, Donato Romano – per sensibilizzare sulla condizione precaria delle vostre sedi scolastiche. Anche noi non riusciamo a vedere realizzato il nostro nuovo istituto in tempi certi. Credo che l’alto maceratese dovrebbe fare fronte comune sulle questioni della ricostruzione delle scuole. Tolentino, San Severino, Camerino e Cingoli hanno come indirizzi di studio tutta l’offerta formativa necessaria, ma le lungaggini burocratiche ostacolano in maniera asfissiante qualsiasi speranza di una pronta rinascita. Perché alle scuole e agli ospedali delle zone terremotate – si interroga Luciani – non si sono applicate le procedure straordinarie con cui si è ricostruito il ponte di Genova? Mercoledì 13 aprile – conclude il preside – guiderò una piccola delegazione del nostro istituto alla vostra manifestazione di marcia silenziosa (in programma a Tolentino; ndr), perché le giuste esigenze che voi esprimete sono anche le nostre».

Il diesse Luciani incalza quindi Legnini: “Poiché il tempo di attesa si sta facendo snervante e le speranze di una ripresa dei lavori sempre più vane, pur rendendomi conto che gli ostacoli da superare saranno complessi, credo sia necessario prendere una decisione definitiva».

Lu.Mus.