Nuovo capannone avicolo “bio” per l’azienda Cantarini che alleva 26 mila pulcini

“L’inaugurazione di una nuova attività è sempre una festa per l’intera comunità settempedana”. Con queste parole il sindaco Rosa Piermattei ha salutato l’apertura di un nuovo capannone avicolo bio presso l’azienda agricola di proprietà della famiglia di Giovanni Cantarini, nella frazione di Isola. La struttura, di ultimissima generazione e quasi tutta automatizzata, rappresenta la continuità di un’azienda fondata dai genitori dell’attuale titolare e che mira ad assicurare un futuro lavorativo anche per figli e nipoti. Il nuovo capannone, che è anche in grado di garantire il benessere degli animali e che è dotato di impianto di raffrescamento e altri automatismi, amplierà la produzione dell’azienda agricola Cantarini, che già conta di una struttura inaugurata circa sei anni fa, portandola a 26 mila pulcini che arriveranno a diventare polli del peso di 2,4 chilogrammi di qualità a collo nudo tipica della produzione bio “Made in Marche” di un’importante azienda del territorio che poi commercializza il prodotto finito in tutta Italia.

Una delle strutture aziendali L’azienda Cantarini