Borioni e Aronne: “Come possibile votare ‘no’ per la Medaglia d’oro al valor civile?”

Durante lo scorso Consiglio comunale come gruppo consiliare “San Severino Futura” abbiamo presentato una mozione con la quale chiedevamo l’impegno della Giunta ad attivarsi per il riconoscimento alla nostra città della medaglia d’oro al valor civile per l’alto contributo fornito alla lotta di liberazione dal nazifascismo. Sono note a tutti le vicende che hanno segnato la lotta partigiana nel nostro territorio e che hanno visto per protagonisti, caso quasi unico in Italia, partigiani provenienti dal continente africano. La storia del battaglione Mario ha avuto di recente una risonanza nazionale in quanto oggetto di una trasmissione della Rai condotta dal giornalista Paolo Mieli. Lo stesso Mieli si chiedeva come mai, alla luce dei fatti che sono stati approfonditi e resi noti dagli storici, alla città di San Severino Marche non fosse ancora stato conferito alcun riconoscimento. Proprio cogliendo questo spunto abbiamo presentato la mozione che è stata accolta favorevolmente e votata anche dai consiglieri di centrodestra. Ci si aspettava quindi che la Giunta cogliesse questa opportunità per dare il giusto riconoscimento alla storia della nostra città. La maggioranza invece ha votato compatta contro la mozione respingendola con motivazioni pretestuose. Siamo sbigottiti di fronte all’atteggiamento ottuso e arrogante di questa maggioranza assolutamente incapace di valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale. Ma non ci daremo per vinti, porteremo la richiesta nelle sedi competenti perché la nostra città possa ottenere questo importante riconoscimento anche contro la volontà dell’Amministrazione.

Francesco Borioni e Alessandra Aronne