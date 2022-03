Anpi: “Medaglia d’oro al valor civile giusto riconoscimento per San Severino”

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, con una mozione sulla pace, i consiglieri di minoranza Francesco Borioni e Alessandra Aronne hanno riproposto la questione della concessione della medaglia d’oro al valore civile alla città di San Severino Marche. Ora sull’argomento interviene la sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio” con una nota della presidente Donella Bellabarba.

“Sarebbe un dovuto riconoscimento ai nostri padri e alle nostre madri che, con sacrificio anche della vita, ci hanno consegnato questa Repubblica democratica e questa Costituzione, il cui valore comprendiamo appieno in questi giorni di guerra e di cui, giustamente, andiamo orgogliosamente fieri. L’iter per questa concessione, iniziato nel 1964 e riproposto da varie Amministrazioni fino al 2015, è stato difficoltoso e accidentato. La storia resistenziale del nostro territorio è stata per lungo tempo sottovalutata dai più, invece le nuove ricerche storiografiche e la stessa trasmissione di Paolo Mieli su RAIStoria hanno sottolineato l’importanza, per le successive sorti belliche, della battaglia di Valdiola, il più rilevante fatto militare nelle Marche in cui furono impiegati dai nazisti 2.000 soldati del reggimento Brandenburg e militi fascisti del battaglione M”IX Settembre”.

Inoltre l’unicità del Battaglione Mario e del gruppo Roti è oggi al centro di studi e ricerche, di progetti scolastici come quello nazionale proposto da Amnesty International “Ma che razza di storia è questa?” o quello in via di formulazione “Free Europe 1943-1945” che prevede scambi tra studenti marchigiani e studenti di partner esteri come Croazia, Slovenia e Grecia.

E’ dunque intenzione della sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio medaglia d’oro al valore militare” ricostruire tutto il dossier e verificare con l’Anpi provinciale la fattività della concessione”.

Donella Bellabarba